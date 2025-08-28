Estudiantes se preparan para un futuro financiero más seguro

La educación financiera dejó de ser un tema secundario para convertirse en una herramienta clave de preparación en la secundaria técnica costarricense. Desde 2021, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y BN VITAL OPC S.A. trabajan en conjunto para llevar a las aulas un programa innovador que refuerza los conocimientos en ahorro, pensiones y planificación económica.

El convenio, recientemente prorrogado hasta 2028, ha permitido la formación certificada de docentes en las áreas de Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, y Contabilidad y Control Interno. Entre los contenidos destacan el análisis de los sistemas de pensiones a nivel internacional, la psicología del dinero y la importancia del sistema multipilar como base de seguridad para el retiro.

El programa promueve entre otras cosas, el hábito del ahorro.

Formación que se multiplica

Con el acompañamiento técnico y pedagógico de BN Vital, los docentes no solo adquieren nuevas competencias, sino que también transforman la experiencia de sus estudiantes con clases más prácticas, cercanas y útiles para la vida cotidiana. Los materiales de apoyo y las visitas a colegios técnicos han contribuido a que los jóvenes dimensionen la relevancia de organizar sus finanzas personales desde edades tempranas.

Docentes reciben capacitación en temas relacionados con educación financiera.

Más allá de las aulas

El impacto del programa va más lejos que la formación académica. Se trata de una apuesta cultural que promueve el hábito del ahorro y la construcción de una ciudadanía consciente, preparada y más equitativa frente a los desafíos económicos del país.

BN Vital, socio clave

La participación de BN Vital ha sido determinante en cada etapa del convenio. La institución ha puesto a disposición recursos, conocimiento y acompañamiento para cumplir con el propósito de empoderar a las personas en la toma de decisiones sobre su presente y su futuro financiero.

El programa incluye ejercicios prácticos.

Centros educativos beneficiados en 2025

Colegio Máximo Quesada – San José, Patarrá

IPEC Barba Diurno – Barba de Heredia

IPEC Barba Nocturno – Barba de Heredia

CTP Atenas – Atenas

CTP Carrizal – Alajuela, Carrizal

CTP Santo Cristo – Palmares

CTP Puriscal – Puriscal

CTP Dos Cercas – San José, Desamparados

CTP Santo Domingo Diurno – Heredia, Santo Domingo

CTP Santo Domingo Nocturno – Heredia, Santo Domingo

Resultados y proyección

Durante 2024, más de 1.000 personas —entre estudiantes y docentes— fueron parte de este esfuerzo. Solo en el primer semestre de 2025 la cifra alcanzó 592 beneficiarios, y para la segunda mitad del año se proyecta la incorporación de los Colegios Técnicos Profesionales de La Carpio y Siquirres, con lo que otras 550 personas recibirán capacitación.

El convenio MEP–BN Vital se consolida así como una inversión en capital humano que fortalece la educación técnica y siembra las bases para un país más informado, resiliente y con mayores oportunidades de bienestar.