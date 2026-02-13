La HONOR Magic Series llega a Costa Rica: resistencia extrema y fotografía profesional potenciada con AI

Presentado por: honor
Dos nuevas opciones innovadoras se suman al portafolio que HONOR ofrece para el público costarricense, pensado para quienes buscan no solo alto rendimiento, sino también durabilidad, resistencia y una experiencia fotográfica potenciada por inteligencia artificial.
Se trata de la Magic8 Series, la cual ofrece los modelos Lite y Pro. Estos dispositivos ya se encuentran disponibles en el país y reúnen condiciones que los convierten en una opción atractiva para distintos perfiles de usuario: desde el aventurero que disfruta el entorno sin prisas, hasta el cliente corporativo que necesita larga duración de batería y un conjunto de atributos que se adapten a su cotidianidad.
“Con la llegada simultánea del HONOR Magic8 Lite y el HONOR Magic8 Pro, la compañía redefine las expectativas del mercado regional al ofrecer dispositivos que combinan resistencia de grado industrial con capacidades fotográficas profesionales”, indicó José Vargas, gerente comercial de HONOR Costa Rica.
Vargas dio a conocer los principales diferenciadores de ambos smartphones y los elementos que los hacen destacar en el contexto costarricense. Inició con el HONOR Magic8 Lite, un dispositivo que integra ingeniería de resistencia en un diseño ultradelgado.
- Resistencia certificada: Guinness World Records por soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre superficies rugosas como asfalto, adoquines y granito.
- Protección de nivel industrial: Certificaciones IP69K, IP69 e IP68, con resistencia a inmersión en agua y a chorros de alta presión y temperatura de hasta 85 °C.
- Pantalla inteligente: Tecnología Toque en Lluvia Fuerte con AI y Toque con Guantes con AI para una respuesta precisa en cualquier condición.
- Autonomía avanzada: Batería Silicon-Carbon de 8300 mAh, diseñada para jornadas prolongadas de uso.
- Opciones de color: Disponible en Verde Bosque, Dorado Amanecer y Negro Medianoche.
Por otra parte, el HONOR Magic8 Pro fusiona hardware de vanguardia con inteligencia artificial de última generación, orientado a los usuarios más exigentes. Entre sus principales características destacan:
- Fotografía profesional: Captura imágenes de nivel profesional gracias a su telefoto ultra nocturna de 200MP. Este módulo permite un zoom óptico de 3.7x y un AI Super Zoom de hasta 100x, para poder capturar detalles lejanos con nitidez sin precedentes, incluso en baja luz.
- Estabilidad de nivel premium: Certificación CIPA Nivel 5.5, la más alta de la industria, que reduce el desenfoque por movimiento en fotografía y video.
- Seguridad con AI: Integración de detección de deepfakes y detección de clonación de voz mediante inteligencia artificial, activas en videollamadas en tiempo real.
- Opciones de color: Disponible en Dorado Amanecer y Negro.
Con disponibilidad inmediata, la HONOR Magic8 Series llega a Costa Rica con una propuesta que busca elevar la experiencia de uso en smartphones, combinando resistencia, desempeño y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.
“Está disponible para su compra a través de los principales operadores del país, tiendas de electrodomésticos, tiendas HONOR en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza y CityMall, así como en la tiendahonor.cr”, agregó Vargas.
La llegada de la Magic8 Series confirma la estrategia de HONOR de ofrecer tecnología avanzada adaptada a las necesidades reales de los usuarios en Costa Rica.
El HONOR Magic8 Lite lo puede adquirir en: https://tiendahonor.cr/producto/honor-magic-8-lite/
El HONOR Magic8 Pro lo puede adquirir en: https://tiendahonor.cr/categoria-producto/celulares/
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.