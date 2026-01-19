Finanzas

El balance de Róger Madrigal: ¿es creíble una política monetaria que incumple su meta de inflación?

La inflación en Costa Rica ha estado dentro de la meta solo en un mes de 44 posibles desde el 2022. Analizamos por qué el Banco Central no logra alcanzar su meta de inflación del 3%, cuál es su defensa y qué riesgos corre su credibilidad.

EscucharEscuchar
Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

En diciembre del 2022, El Financiero publicó un artículo titulado El 2023 pondrá a prueba la credibilidad del Banco Central. Ese año, la inflación había alcanzado el doble dígito por primera vez desde el 2009 y, en palabras del propio Róger Madrigal, presidente del ente emisor, el Banco se estaba jugando su credibilidad. Madrigal comparó su posición con hacer un examen en el que, con cada respuesta, debía convencer a los agentes económicos —familias, empresas, sector financiero, etc.— de que podía mantener una inflación baja y estable, en comunión con la meta del 3% anualizada. Tres años después de esa declaración, ¿logró el Banco Central de Costa Rica (BCCR) salvar su credibilidad?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco CentralRóger MadrigalInflación
Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.