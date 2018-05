“El derecho laboral se basa en la seguridad que tengan ambas partes. ¿Seguridad de qué? Seguridad de lo que acordamos... Muchas veces hemos visto que se afectan relaciones laborales porque una persona dice: no, yo le había dicho esto. Y la otra dice: no, yo no acordé eso. Se deteriora la relación porque no había un documento que especificara ese tema”, advirtió el abogado.