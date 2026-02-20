El modelo corporativo que busca transformar la gastronomía costarricense

Presentado por: SGC Capital
En un sector históricamente fragmentado y operado de forma independiente, el empresario costarricense Pedro Soto Mena impulsa una estrategia distinta: consolidar marcas gastronómicas bajo una estructura corporativa integrada a través de su holding SGC Capital.
Con más de dos décadas de experiencia en hospitalidad y gastronomía, Soto evolucionó de operador individual a estructurador de un grupo multimarca con énfasis en eficiencia operativa, control de costos y disciplina financiera.
Bajo SGC Capital se integran conceptos como Tsunami Sushi, Fogo Resort, Fogo Rodizio, Ponte Vecchio Ristorante, The Surfer House y Graffiti Wine Bistro. La consolidación permite centralizar compras, administración, marketing y gestión financiera, generando economías de escala y mayor control sobre la rentabilidad.
A diferencia de muchos emprendimientos gastronómicos que priorizan expansión acelerada, el modelo apuesta por fortalecer primero la estructura interna. El grupo reporta un margen EBITDA cercano al 20%, en una industria donde los márgenes suelen verse presionados por costos laborales, alquileres e insumos.
El empresario cuenta con una Maestría en Finanzas del Tecnológico de Costa Rica y una Maestría en Mercadeo, formación que ha integrado al diseño del modelo corporativo.
“En gastronomía, crecer no es abrir más locales; es construir estructura. Sin estructura financiera, el crecimiento es frágil”, afirma Soto.
La estrategia del grupo se sostiene en tres ejes: Consolidación de marcas: integración de distintos conceptos bajo una estructura holding con control financiero centralizado. Profesionalización operativa: implementación de métricas de desempeño, estandarización de procesos y control sistemático de costos.
Diversificación patrimonial: combinación de financiamiento bancario, inversión privada y una estrategia inmobiliaria que fortalece el respaldo de activos del grupo. Además de su operación gastronómica, el holding ha desarrollado inversiones inmobiliarias que aportan estabilidad financiera y diversificación de ingresos.
En un entorno donde muchos restaurantes dependen exclusivamente del flujo operativo diario, el modelo plantea una gestión con criterios corporativos y visión de largo plazo. “El EBITDA es más importante que el volumen. Prefiero consolidar antes que crecer rápido”, concluye.
Bajo SGC Capital, su visión no se limita a operar restaurantes, sino a construir una plataforma empresarial capaz de integrar, optimizar y escalar marcas gastronómicas de forma sostenible, con respaldo patrimonial y disciplina financiera.
Contacto:
Pedro Soto, MBA
Holding: SGC Capital
pedro@sgc.capital
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.