El modelo corporativo que busca transformar la gastronomía costarricense

En un sector históricamente fragmentado y operado de forma independiente, el empresario costarricense Pedro Soto Mena impulsa una estrategia distinta: consolidar marcas gastronómicas bajo una estructura corporativa integrada a través de su holding SGC Capital.

Con más de dos décadas de experiencia en hospitalidad y gastronomía, Soto evolucionó de operador individual a estructurador de un grupo multimarca con énfasis en eficiencia operativa, control de costos y disciplina financiera.

(Rodolfo Ponce/Cortesía)

Bajo SGC Capital se integran conceptos como Tsunami Sushi, Fogo Resort, Fogo Rodizio, Ponte Vecchio Ristorante, The Surfer House y Graffiti Wine Bistro. La consolidación permite centralizar compras, administración, marketing y gestión financiera, generando economías de escala y mayor control sobre la rentabilidad.

A diferencia de muchos emprendimientos gastronómicos que priorizan expansión acelerada, el modelo apuesta por fortalecer primero la estructura interna. El grupo reporta un margen EBITDA cercano al 20%, en una industria donde los márgenes suelen verse presionados por costos laborales, alquileres e insumos.

El empresario cuenta con una Maestría en Finanzas del Tecnológico de Costa Rica y una Maestría en Mercadeo, formación que ha integrado al diseño del modelo corporativo.

Pedro Soto, MBA, Holding SGC Capital. (Rodolfo Ponce/Cortesía)

“En gastronomía, crecer no es abrir más locales; es construir estructura. Sin estructura financiera, el crecimiento es frágil”, afirma Soto.

La estrategia del grupo se sostiene en tres ejes: Consolidación de marcas: integración de distintos conceptos bajo una estructura holding con control financiero centralizado. Profesionalización operativa: implementación de métricas de desempeño, estandarización de procesos y control sistemático de costos.

SCG Capital El restaurante Graffiti Resto Café, ubicado en Jacó, forma parte de este holding. (Rodolfo Ponce/Cortesía)

Diversificación patrimonial: combinación de financiamiento bancario, inversión privada y una estrategia inmobiliaria que fortalece el respaldo de activos del grupo. Además de su operación gastronómica, el holding ha desarrollado inversiones inmobiliarias que aportan estabilidad financiera y diversificación de ingresos.

En un entorno donde muchos restaurantes dependen exclusivamente del flujo operativo diario, el modelo plantea una gestión con criterios corporativos y visión de largo plazo. “El EBITDA es más importante que el volumen. Prefiero consolidar antes que crecer rápido”, concluye.

(Rodolfo Ponce/Cortesía)

Bajo SGC Capital, su visión no se limita a operar restaurantes, sino a construir una plataforma empresarial capaz de integrar, optimizar y escalar marcas gastronómicas de forma sostenible, con respaldo patrimonial y disciplina financiera.

Contacto:

Pedro Soto, MBA

Holding: SGC Capital

pedro@sgc.capital