Meterse en los zapatos de Daniel del Barco para entender una industria

Desde un capital inicial mínimo hasta el cierre de una fábrica y el viraje hacia tiendas propias, el empresario ha reformulado su estrategia para sostener una marca en un mercado sin respaldo productivo local.

Por Shirley Ugalde
Empresario Daniel del Barco
