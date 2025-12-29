¿Cómo son los salarios en Costa Rica? Vea todas nuestras publicaciones del especial sobre remuneraciones de este 2025

Este 2025, EF procesó por primera vez la base de datos anonimizada —sin conocer la identidad de los trabajadores— sobre todos los salarios del país y, a partir de esa información, logró publicar varias historias sobre desigualdad, oportunidades concentradas y brechas de las más diversas.

Para hacerlo, tomamos los 1,52 millones de sueldos y revisamos de qué tamaño eran, cuáles eran los más grandes y cuáles eran los más bajos, dónde se pagaban los salarios e hicimos múltiples cruces con otras fuentes de información para entender mejor los hallazgos.

En este artículo, queremos dejarle un resumen con todas y cada una de las publicaciones que realizamos a partir de ese análisis. Nuestra intención es que pueda sacarles el máximo provecho posible.

La de Costa Rica —podríamos decir— es una economía que genera buenos salarios, pero que se concentran en pocas manos. En una enorme parte del país los salarios formales son bajos o, peor aún, casi inexistentes.

Las notas

Estas fueron las principales publicaciones de nuestro especial de salarios de 2025:

— ¿Cuántas personas ganan más o menos que usted?

De entrada, decidimos procesar todos los salarios formales del país y distribuirlos por rango de ingreso —de ¢0 a ¢100.000, de ¢100.000 a ¢200.000, de ¢200.000 a ¢300.000, etcétera—, con la intención de que usted, nuestro lector, pueda comparar su nivel de ingreso con el resto del país.

A partir de este análisis, también logramos calcular la mediana y el promedio salarial del país.

La mediana salarial fue de ¢540.000 mensuales; es decir, una mitad de las remuneraciones en Costa Rica se queda por debajo de esa cifra y otra mitad sí logra superar esa barrera.

Por otra parte, el promedio fue de ¢840.000, un 35% más grande que la mediana; lo cual quiere decir que en Costa Rica hay una pequeña cantidad de trabajadores que gana salarios muy altos y que “inflan” el promedio, haciéndolo menos representativo de la realidad de la mayoría de la población.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: Salarios en Costa Rica: vea cuántas personas ganan más y cuántas ganan menos que usted en 2025

— ¿Cuánto tiene que ganar para entrar en el 10%, el 5% o el 1% mejor pagado?

EF también realizó una nota en la que le explica cuál debe ser su salario para ingresar en rangos de privilegio; por ejemplo, para entrar dentro del 10%, el 5% o el 1% mejor remunerado.

Esta nota, más sencilla, solamente es una referencia para entender qué es realmente un salario “exclusivo” en Costa Rica, más allá de nuestros prejuicios o nuestra imaginación.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: ¿Cuánto debe ganar usted para estar en el 1%, 5% o 10% mejor asalariado?

— ¿Cómo se evidencia la desigualdad en los salarios formales del país?

Este medio también quiso averiguar cómo se dibuja la desigualdad del país en los salarios que recibimos.

Ya hemos escuchado mil veces que Costa Rica es una economía altamente desigual, pero los datos salariales son una forma mucho más clara de ver las diferencias que marcan el día a día de nuestro país.

Entre otros hallazgos, EF logró determinar que un 20% de los mejores sueldos que se pagan en el suelo nacional recibe más del 50% del dinero que se paga en todas las remuneraciones de Costa Rica.

Además, fue posible determinar que los mejores salarios y la mayor cantidad de salarios disponibles se concentran en los distritos más desarrollados del centro del país, en detrimento de la periferia y de los territorios más rezagados dentro de la propia GAM.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: Así se dibuja la grande (y peligrosa) desigualdad de Costa Rica a partir de sus salarios

— ¿En dónde se gana mejor y en dónde se gana peor?

A partir de los datos salariales generales, EF también calculó las medianas salariales de cada distrito del país y realizó mapas interactivos para que pueda observar en dónde están los mejores y los peores salarios formales de Costa Rica.

Las medianas salariales son el mejor indicador disponible para caracterizar el ‘sueldo típico’ que se paga en cada lugar y su variación es demasiado amplia. En algunos distritos ese sueldo medio llega a alcanzar los ¢1,1 millones mensuales, pero en otras partes ni siquiera llegan a los ¢112.000.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: Mapas interactivos: descubra en cuáles distritos de Costa Rica se pagan los salarios más altos y en cuáles los más bajos

— ¿Cómo son los salarios en su distrito?

Además de las medianas salariales, este medio también elaboró una herramienta para que pueda ver cuántos salarios menores de ¢500.000, cuántos de entre ¢500.000 y ¢1 millón, y cuántos de ¢1 millón en adelante se pagan en cada territorio.

Esta información permite observar dos fenómenos: uno, que los salarios más altos solo aparecen en pocos distritos y otro, que en la mayoría de distritos donde hay una mayor cantidad de salarios altos también se registra una alta cantidad de salarios bajos, lo cual implica la existencia de desigualdades internas relevantes incluso dentro de espacios pequeños.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: Más salarios ‘ricos’ o más salarios ‘pobres’: vea cuántos salarios menores a ¢500.000 o superiores a ¢1 millón se pagan en cada distrito

— ¿A qué edad se gana mejor en Costa Rica?

También revisamos los salarios en materia de edad.

Puntualmente, obtuvimos las medianas y los promedios salariales por rango de edad y, a partir de esa inspección, determinamos que en Costa Rica las mejores remuneraciones las tienen los adultos de edad media-avanzada (a partir de los 40 años); mientras que los más jóvenes experimentan rezagos.

Las personas de 40 años, específicamente, son las que reportan una mediana salarial más alta en todo el país, de ¢633.806.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: ¿Está usted en la edad de su mejor salario? Analizamos 1,5 millones de registros para responder esa pregunta

— ¿Dónde falta y dónde sobra empleo formal?

Por último, dejando de lado los montos de los salarios, también exploramos dónde sobran y dónde faltan empleos formales.

Para ello, calculamos cuántos salarios formales se pagan por distrito y dividimos la cantidad de remuneraciones entre las personas de 15 a 64 años que se estiman en cada territorio.

Al hacer esto, obtuvimos como resultado cuántos empleos hay disponibles en cada territorio por cada 100 personas en edad de trabajar.

Al hacer este cálculo, logramos evidenciar otro tipo de desigualdad: en algunos territorios más rezagados apenas se registraron 1, 2 o 3 sueldos por cada 100 habitantes; mientras que en otros había hasta 1.300 empleos por cada centena de posibles trabajadores.

Esa brecha no solo es otra forma de desigualdad (la disponibilidad de empleo de calidad), sino que además se relaciona con otros fenómenos que ya conocemos como la saturación del transporte en el anillo central de la GAM, el menor acceso a crédito regulado en las zonas más rezagadas o hasta la presión sobre los servicios públicos en zonas de alto desarrollo urbano.

Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace: ¿Dónde está el trabajo formal en Costa Rica? Revisamos los datos de todos los distritos para que vea dónde ‘sobra’ y dónde ‘falta’ empleo

———

Todos estos artículos, en conjunto, los puede encontrar en el siguiente enlace.

También le invito a escribir al correo josue.alfaro@elfinancierocr.com si tiene recomendaciones, dudas o sugerencias sobre las publicaciones que ya realizamos o sobre eventuales nuevas ediciones que podamos realizar en los próximos meses o años.