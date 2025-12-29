Economía y Política

¿Cómo son los salarios en Costa Rica? Vea todas nuestras publicaciones del especial sobre remuneraciones de este 2025

Cuántas personas ganan más o menos que usted, cuán desiguales son las remuneraciones en Costa Rica, dónde se pagan los mejores y los peores salarios... ‘EF’ procesó los 1,52 millones de salarios formales en Costa Rica, y logró responder a esas y muchas otras preguntas

Por Josué Alfaro

Este 2025, EF procesó por primera vez la base de datos anonimizada —sin conocer la identidad de los trabajadores— sobre todos los salarios del país y, a partir de esa información, logró publicar varias historias sobre desigualdad, oportunidades concentradas y brechas de las más diversas.








Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

