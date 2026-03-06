Especial Bienes Raíces 2026 de “El Financiero”: 14 reportajes especiales que usted no puede perderse

El mercado inmobiliario de Costa Rica llega al 2026 en un punto de inflexión: tras años de ajustes e incertidumbre, la combinación entre innovación, nuevas dinámicas de inversión y cambios urbanos está redefiniendo el valor del metro cuadrado.

En este especial de El Financiero, recopilamos análisis y proyecciones que ningún actor del sector —desde desarrolladores hasta inversionistas individuales— puede perderse.

Desde el auge de los proyectos mixtos y las tendencias en construcción, hasta los precios de alquileres en casas y torres y los nuevos complejos que llegarán al Gran Área Metropolitana, este compendio ofrece una visión completa del momento que atraviesa el negocio inmobiliario.

Además, incluye testimonios de expertos, datos exclusivos y las claves para entender hacia dónde se moverán los precios, la demanda y las oportunidades en los próximos meses.

Explore aquí todas las notas del Especial Bienes Raíces 2026: una guía imprescindible para anticipar, decidir y actuar dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

¿Hipoteca residencial en dólares o colones? Esto debe considerar antes de tomar una decisión. Expertos explican cómo influye la volatilidad cambiaria en las hipotecas residenciales y qué podría convenirle más.

¿Cuánto valor gana su casa si la remodela? Le contamos cuáles áreas suben más el precio. La venta se hace más fácil si se invierte en la cocina, el baño y las fachadas.

¿Dónde es más caro y dónde es más barato comprar casa en Costa Rica este 2026? Los precios de la vivienda tradicional siguen elevados en el centro del país y surgen polos de desarrollo en cantones aledaños. En la periferia hay dos realidades: una de interés turístico y otra menos pujante.

¿Tiene un Airbnb en Costa Rica? Estos son los impuestos que debe pagar en 2026 para evitar multas de Hacienda o hasta el cierre. El auge de plataformas de alojamiento temporal genera dudas legales.

¿Cuánto cuesta vivir en una torre de la GAM en 2026? Los precios promedio de los apartamentos en algunos distritos de la GAM duplican —o hasta triplican— lo que se cobra por vivir en casas tradicionales.

Airbnb en Costa Rica bajo la lupa: mercado, reglas y oportunidades de un negocio maduro. El crecimiento de las rentas cortas viene acompañado de mayores exigencias fiscales y de registro, lo que obliga a propietarios e inversionistas a profesionalizarse si quieren seguir participando en este segmento.

¿Dónde es más caro y dónde es más barato alquilar casa en la GAM? Alquilar en la GAM no cuesta lo mismo para todos. La ubicación define la mensualidad y la expansión de los edificios de apartamentos profundiza la segmentación territorial.

¿Quiere invertir en fondos inmobiliarios en Costa Rica? Vea cómo se movieron los rendimientos en 2025. Invertir en fondos inmobiliarios permite acceder al mercado de bienes raíces sin la necesidad de comprar un inmueble de forma directa.

¿Es mejor comprar o alquilar casa en Costa Rica este 2026? Aquí están las claves financieras para decidir. El diferenciador no solo está en el precio, sino en cuánto puede sostener sin comprometer su estabilidad. Le explicamos cómo calcularlo.

Del lujo al requisito: las comodidades que hoy definen dónde vivir en Costa Rica. Los proyectos que entienden a millennials y Gen Z apuestan por espacios multifuncionales, sostenibles y conectados, mientras dejan atrás el modelo de “amenities” costosas que nadie usa.

Los proyectos inmobiliarios más grandes de este 2026 en Costa Rica: las torres residenciales y los proyectos mixtos toman protagonismo. Torres, usos mixtos, parques industriales y obras comerciales definen en 2026 el mapa inmobiliario costarricense, con grúas activas desde la costa hasta la GAM; vea el listado de proyectos.

Casas y plusvalías en Costa Rica: ¿cómo subieron los precios de la vivienda convencional en la GAM? Los precios de la vivienda tradicional en la GAM y en los cantones cercanos siguen al alza. En varios territorios los aumentos son de dos dígitos entre 2023 y 2026.

‘Senior Living’: El negocio que crecerá con el envejecimiento y que Costa Rica explora de forma limitada. El auge de desarrollos verticales y complejos modernos contrasta con la escasez de alternativas habitacionales pensadas para quienes superan los 65 años.

De metros cuadrados a experiencia: así se redefine el panorama de oficinas en la Gran Área Metropolitana. Más que un espacio para trabajar, el modelo de oficinas hoy en Costa Rica debe ser funcional tanto para los patronos y trabajadores; repasamos cómo se mueve el mercado en el país