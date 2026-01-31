Guía para las elecciones 2026: vea todos los reportajes, análisis, entrevistas y herramientas interactivas de ‘El Financiero’

Este 1.º de febrero de 2026 serán las elecciones presidenciales de Costa Rica y El Financiero quiere ayudarlo a tomar una decisión más informada. Este medio lleva meses trabajando en una serie de reportajes y herramientas interactivas que le ayudarán, entre otras cosas, a saber cuál candidato piensa más similar a usted, cuáles son las principales propuestas, qué dicen las encuestas sobre la preferencia de los ticos y cómo se ha comportado la democracia costarricense en las últimas elecciones.

03/04/2022 ELECCIONES COSTA RICA 2022 SEGUNDA RONDA. Villas de Ayarco, La Unión. El expresidente José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), acompañó a su esposa, Cinthya Berrocal, quien votó en la escuela de la localidad. (Rafael Pacheco Granados)

A continuación, le presentamos una lista resumida de algunas de las principales publicaciones electorales, además del enlace donde podrá encontrar todos los artículos sobre las elecciones presidenciales de Costa Rica del 2026:

Entrevistas a candidatos

Hicimos la tarea de realizar entrevistas a profundidad con los cuatro candidatos que lideraban la intención de voto según la encuesta de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR): Claudia Dobles (CAC), Álvaro Ramos (PLN), Ariel Robles (FA) y Laura Fernández (PPSO); esta última, sin embargo, nunca nos dio una fecha para realizar la entrevista.

Aquí puede leer nuestras conversaciones con los tres candidatos que sí decidieron participar:

-Entrevista con Claudia Dobles

-Entrevista con Álvaro Ramos

-Entrevista con Ariel Robles

Conozca los candidatos y sus propuestas

Si quiere conocer qué piensan los candidatos presidenciales sobre alguno de los principales temas país, El Financiero, La Nación y La Teja crearon una herramienta que permite colocar las propuestas de dos figuras, una frente a la otra —el Comparador de Candidatos—. para contrastar sus perfiles y respuestas específicas en temas como economía, seguridad, empleo y pensiones:

-Elecciones 2026: El Financiero estrena herramienta interactiva para comparar perfiles y propuestas de los candidatos

En esa misma colaboración también se creó el Espejo Electoral, un “quiz” en el que, a través de una serie de preguntas sobre temas críticos para Costa Rica, el sistema calculará con cuál candidato tiene usted mayor coincidencia ideológica, para que sea un punto de partida que le permita identificar afinidades técnicas:

-Elecciones 2026: “El Financiero” lanza herramienta interactiva para que usted mida su afinidad con los candidatos presidenciales

Le ofrecemos una guía para indecisos con las herramientas que usted puede utilizar para tomar una decisión informada:

-Guía para indecisos: estas son las herramientas digitales que le ayudan a decidir su voto

Entre nuestras publicaciones podrá encontrar quiénes integran los equipos económicos de los cuatro candidatos que lideran la intención de voto en las encuestas del CIEP-UCR y de Idespo-UNA:

-Equipo de Claudia Dobles (CAC)

-Equipo de Álvaro Ramos (PLN)

-Equipo de Laura Fernández (PPSO)

-Equipo de Ariel Robles (FA)

Además, extrajimos que proponen los 20 candidatos en cuatro materias claves, según sus planes de gobierno:

-Costo de la vida

-Pensiones

-Regla fiscal

-Tipo de cambio

También le ofrecemos la lista completa de aspirantes a la Asamblea Legislativa por provincia:

-San José

-Alajuela

-Cartago

-Heredia

-Puntarenas

-Guanacaste

-Limón

Aquí le explicamos cómo saber en cuál centro de votación vota usted:

-¿Dónde le toca votar? Estas son 4 formas de saber su centro de votación para las elecciones de 2026

Análisis electoral

Tenemos una serie de análisis electorales que le harán entender mejor las dinámicas de voto que ha exhibido el país en el pasado. Por ejemplo, le presentamos cuál es la Costa Rica menos democrática, esa que, tras décadas de rezagos socioeconómicos, se siente más desencantada con el voto:

-La Costa Rica menos democrática: una historia de zonas rezagadas y urnas cada vez más vacías

También le explicamos por qué es que en este 2026 su voto tiene particular importancia. Con mayor abstencionismo, son grupos cada vez más pequeños los que eligen al presidente y al congreso:

-Su voto pesa más que nunca en las elecciones del 2026 de Costa Rica; le explicamos por qué

En esa misma línea, le contamos los nombramientos que tendrá que hacer la próxima Asamblea Legislativa y por qué es tan importante para el futuro del país:

-Próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos las mayorías de la Sala III y de la Sala Constitucional

Analizamos cuáles fueron los cantones que pusieron en segunda ronda a los últimos tres presidentes y cómo se parecen o diferencian:

-El mapa del poder: los cantones que definieron las últimas tres presidencias en Costa Rica

Pusimos la lupa sobre Pilar Cisneros, una figura clave en la campaña de Rodrigo Chaves en 2022 y que en este 2026, sin todavía presentarse oficialmente a un puesto en un eventual gabinete, parece ser igual de importante para la campaña de Laura Fernández:

-El factor Pilar Cisneros: la estrategia de transferencia de capital político para las elecciones de 2026

Además repasamos, según los datos de la última encuesta del CIEP-UCR, cómo es el perfil de los votantes de los tres candidatos que lideran la intención de voto y cómo se comparan con la masa que sigue indecisa:

-Perfiles de respaldo: así son los electores que apoyan a Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y quienes siguen indecisos

Esta es solo una pincelada de las principales publicaciones que hemos realizado. En este enlace, bajo la etiqueta de Elecciones 2026, podrá encontrar todos nuestros artículos electorales.