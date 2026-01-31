Economía y Política

Guía para las elecciones 2026: vea todos los reportajes, análisis, entrevistas y herramientas interactivas de ‘El Financiero’

Prepárese para las elecciones presidenciales 2026 en Costa Rica. Acceda a nuestro comparador de candidatos, entrevistas exclusivas, análisis de equipos económicos y guías para votantes indecisos. Todo lo que necesita para decidir su voto.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

Este 1.º de febrero de 2026 serán las elecciones presidenciales de Costa Rica y El Financiero quiere ayudarlo a tomar una decisión más informada. Este medio lleva meses trabajando en una serie de reportajes y herramientas interactivas que le ayudarán, entre otras cosas, a saber cuál candidato piensa más similar a usted, cuáles son las principales propuestas, qué dicen las encuestas sobre la preferencia de los ticos y cómo se ha comportado la democracia costarricense en las últimas elecciones.








Elecciones 2026
